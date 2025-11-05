Experian Aktie
WKN DE: A0KDZM / ISIN: GB00B19NLV48
|Performance unter der Lupe
|
05.11.2025 10:05:10
FTSE 100-Wert Experian-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Experian von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Experian-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Experian-Anteile bei 26,93 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in das Experian-Papier investiert hätte, hätte er nun 37,133 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 04.11.2025 1 325,66 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 35,70 GBP belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 32,57 Prozent zugenommen.
Zuletzt verbuchte Experian einen Börsenwert von 32,33 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
