Experian Aktie
WKN DE: A0KDZM / ISIN: GB00B19NLV48
|Experian-Investment
|
29.07.2026 10:03:44
FTSE 100-Wert Experian-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Experian-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Experian-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das Experian-Papier bei 14,77 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 677,048 Experian-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 29,81 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 20 182,80 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 101,83 Prozent zugenommen.
Zuletzt ergab sich für Experian eine Börsenbewertung in Höhe von 24,79 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Experian PLC
|
29.07.26
|FTSE 100-Wert Experian-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Experian-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
28.07.26
|Freundlicher Handel: FTSE 100 zum Ende des Dienstagshandels fester (finanzen.at)
|
24.07.26
|Freitagshandel in London: Anleger lassen FTSE 100 schlussendlich steigen (finanzen.at)
|
24.07.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 am Freitagnachmittag freundlich (finanzen.at)
|
24.07.26
|Gute Stimmung in London: FTSE 100 startet in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
23.07.26