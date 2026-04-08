Experian Aktie
WKN DE: A0KDZM / ISIN: GB00B19NLV48
|Experian-Anlage im Blick
|
08.04.2026 10:03:55
FTSE 100-Wert Experian-Aktie: So viel hätte eine Investition in Experian von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Experian-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 12,39 GBP wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 80,710 Experian-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 076,27 GBP, da sich der Wert eines Experian-Anteils am 07.04.2026 auf 25,73 GBP belief. Das kommt einer Steigerung um 107,63 Prozent gleich.
Der Börsenwert von Experian belief sich zuletzt auf 23,35 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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