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WKN DE: A0KDZM / ISIN: GB00B19NLV48

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Experian-Investment 21.10.2026 10:03:28

FTSE 100-Wert Experian-Aktie: So viel hätte eine Investition in Experian von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Experian eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Experian-Papier via Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 15,82 GBP wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 632,111 Experian-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 18 388,12 GBP, da sich der Wert einer Experian-Aktie am 20.10.2026 auf 29,09 GBP belief. Damit beträgt die Performance des Investments +83,88 Prozent.

Jüngst verzeichnete Experian eine Marktkapitalisierung von 24,80 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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