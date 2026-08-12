Experian Aktie

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WKN DE: A0KDZM / ISIN: GB00B19NLV48

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Langfristige Anlage 12.08.2026 10:04:01

FTSE 100-Wert Experian-Aktie: So viel hätte eine Investition in Experian von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Experian-Aktien gewesen.

Die Experian-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 28,63 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die Experian-Aktie investiert hätte, hätte er nun 34,928 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 11.08.2026 1 003,84 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 28,74 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 0,38 Prozent gesteigert.

Der Experian-Wert an der Börse wurde auf 25,42 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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