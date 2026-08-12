Experian Aktie
WKN DE: A0KDZM / ISIN: GB00B19NLV48
|Langfristige Anlage
|
12.08.2026 10:04:01
FTSE 100-Wert Experian-Aktie: So viel hätte eine Investition in Experian von vor 3 Jahren eingefahren
Die Experian-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 28,63 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die Experian-Aktie investiert hätte, hätte er nun 34,928 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 11.08.2026 1 003,84 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 28,74 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 0,38 Prozent gesteigert.
Der Experian-Wert an der Börse wurde auf 25,42 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Experian PLC
|
12.08.26
|FTSE 100-Wert Experian-Aktie: So viel hätte eine Investition in Experian von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
05.08.26
|FTSE 100-Wert Experian-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Experian-Investment von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
31.07.26
|Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 liegt zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
30.07.26
|Minuszeichen in London: FTSE 100 beendet den Handel in der Verlustzone (finanzen.at)
|
30.07.26
|Donnerstagshandel in London: FTSE 100-Anleger greifen zu (finanzen.at)
|
29.07.26
|FTSE 100-Wert Experian-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Experian-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
28.07.26
|Freundlicher Handel: FTSE 100 zum Ende des Dienstagshandels fester (finanzen.at)
|
24.07.26
|Freitagshandel in London: Anleger lassen FTSE 100 schlussendlich steigen (finanzen.at)
Analysen zu Experian PLC
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Experian PLC
|33,20
|0,61%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Inflationsdaten: ATX beendet Handel mit Gewinnen -- DAX geht nach Rekord schwächer in den Feierabend -- US-Börsen gehen uneinheitlich aus dem Handel -- Asiens Börsen schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt verbuchte zur Wochenmitte Gewinne. Der deutsche Leitindex tendierte zu Verlusten. Die US-Börsen präsentierten sich uneinheitlich. In Fernost zeigten sich die Börsen am Mittwoch uneinheitlich.