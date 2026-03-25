Experian Aktie
WKN DE: A0KDZM / ISIN: GB00B19NLV48
|Rentable Experian-Anlage?
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25.03.2026 10:04:44
FTSE 100-Wert Experian-Aktie: So viel hätte eine Investition in Experian von vor 3 Jahren gekostet
Heute vor 3 Jahren wurden Experian-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 25,98 GBP. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 GBP in die Experian-Aktie investierten, hätten nun 384,911 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 24.03.2026 auf 25,66 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 876,83 GBP wert. Das entspricht einer Abnahme von 1,23 Prozent.
Insgesamt war Experian zuletzt 23,19 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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