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WKN DE: A0KDZM / ISIN: GB00B19NLV48

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Langfristige Performance 14.10.2026 10:05:04

FTSE 100-Wert Experian-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Experian-Investment von vor 5 Jahren verloren

Anleger, die vor Jahren in Experian-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 5 Jahren wurde das Experian-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Experian-Aktie bei 32,07 GBP. Hätte ein Anleger 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Experian-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 31,180 Experian-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 850,58 GBP, da sich der Wert einer Experian-Aktie am 13.10.2026 auf 27,28 GBP belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 14,94 Prozent abgenommen.

Die Marktkapitalisierung von Experian bezifferte sich zuletzt auf 23,64 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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