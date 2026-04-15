Experian Aktie

Experian für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0KDZM / ISIN: GB00B19NLV48

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Lukrative Experian-Investition? 15.04.2026 10:04:18

FTSE 100-Wert Experian-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Experian-Investment von vor einem Jahr verloren

Bei einem frühen Experian-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 1 Jahr wurden Experian-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Experian-Anteile bei 34,86 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 286,862 Experian-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 7 633,39 GBP, da sich der Wert eines Experian-Papiers am 14.04.2026 auf 26,61 GBP belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 23,67 Prozent abgenommen.

Experian erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 23,38 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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