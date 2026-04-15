Experian Aktie
WKN DE: A0KDZM / ISIN: GB00B19NLV48
|Lukrative Experian-Investition?
|
15.04.2026 10:04:18
FTSE 100-Wert Experian-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Experian-Investment von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr wurden Experian-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Experian-Anteile bei 34,86 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 286,862 Experian-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 7 633,39 GBP, da sich der Wert eines Experian-Papiers am 14.04.2026 auf 26,61 GBP belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 23,67 Prozent abgenommen.
Experian erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 23,38 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Experian PLC
|
10:04
|FTSE 100-Wert Experian-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Experian-Investment von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
10.04.26
|Freundlicher Handel in London: FTSE 100 beginnt Sitzung im Plus (finanzen.at)
|
08.04.26
|FTSE 100-Wert Experian-Aktie: So viel hätte eine Investition in Experian von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
01.04.26
|FTSE 100-Papier Experian-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Experian von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
27.03.26
|Schwacher Handel in London: FTSE 100 am Freitagmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
26.03.26
|Schwacher Handel: FTSE 100 mit Abgaben (finanzen.at)
|
26.03.26
|Börse London: FTSE 100 fällt zum Start des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
25.03.26
|Aufschläge in London: Anleger lassen FTSE 100 schlussendlich steigen (finanzen.at)
Analysen zu Experian PLC
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!