FTSE 100-Wert Experian-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Experian-Investment von vor einem Jahr verloren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Experian-Aktie gebracht.

Am 05.08.2025 wurde das Experian-Papier via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen Experian-Anteile an diesem Tag bei 38,59 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Experian-Aktie investiert hätte, hätte er nun 2,591 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 74,11 GBP, da sich der Wert einer Experian-Aktie am 04.08.2026 auf 28,60 GBP belief. Damit wäre die Investition um 25,89 Prozent gesunken.

Insgesamt war Experian zuletzt 24,83 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at