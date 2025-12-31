FTSE 100-Wert Experian-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Experian von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in Experian-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 3 Jahren wurde die Experian-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 28,13 GBP. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Experian-Aktie investiert, befänden sich nun 3,555 Experian-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Experian-Papiere wären am 30.12.2025 121,19 GBP wert, da der Schlussstand 34,09 GBP betrug. Damit hätte sich das Investment um 21,19 Prozent vermehrt.

Experian wurde jüngst mit einem Börsenwert von 31,37 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at