Experian Aktie
WKN DE: A0KDZM / ISIN: GB00B19NLV48
|Experian-Performance
|
31.12.2025 10:04:40
FTSE 100-Wert Experian-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Experian von vor 3 Jahren verdient
Vor 3 Jahren wurde die Experian-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 28,13 GBP. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Experian-Aktie investiert, befänden sich nun 3,555 Experian-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Experian-Papiere wären am 30.12.2025 121,19 GBP wert, da der Schlussstand 34,09 GBP betrug. Damit hätte sich das Investment um 21,19 Prozent vermehrt.
Experian wurde jüngst mit einem Börsenwert von 31,37 Mrd. GBP gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Experian PLCmehr Nachrichten
|
17:57
|Börse London in Rot: FTSE 100 verliert letztendlich (finanzen.at)
|
15:57
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 schwächer (finanzen.at)
|
12:25
|Schwacher Wochentag in London: So entwickelt sich der FTSE 100 am Mittag (finanzen.at)
|
10:04
|FTSE 100-Wert Experian-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Experian von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
30.12.25
|Dienstagshandel in London: FTSE 100 zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels fester (finanzen.at)
|
30.12.25