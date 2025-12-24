FTSE 100-Wert Experian-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Experian von vor einem Jahr verloren

Anleger, die vor Jahren in Experian-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 1 Jahr wurde das Experian-Papier via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 34,64 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 288,684 Experian-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 23.12.2025 9 789,26 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 33,91 GBP belief. Damit wäre die Investition 2,11 Prozent weniger wert.

Am Markt war Experian jüngst 30,87 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at