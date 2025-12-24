Experian Aktie
WKN DE: A0KDZM / ISIN: GB00B19NLV48
|Lukrative Experian-Investition?
|
24.12.2025 10:03:46
FTSE 100-Wert Experian-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Experian von vor einem Jahr verloren
Vor 1 Jahr wurde das Experian-Papier via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 34,64 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 288,684 Experian-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 23.12.2025 9 789,26 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 33,91 GBP belief. Damit wäre die Investition 2,11 Prozent weniger wert.
Am Markt war Experian jüngst 30,87 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Experian PLCmehr Nachrichten
|
10:03
|FTSE 100-Wert Experian-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Experian von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
17.12.25
|FTSE 100-Papier Experian-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Experian-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
10.12.25
|FTSE 100-Wert Experian-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Experian-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
03.12.25
|FTSE 100-Papier Experian-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Experian-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
26.11.25
|Pluszeichen in London: FTSE 100 letztendlich fester (finanzen.at)
|
26.11.25
|Börse London in Grün: FTSE 100 freundlich (finanzen.at)
|
26.11.25
|FTSE 100-Papier Experian-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Experian von vor einem Jahr angefallen (finanzen.at)
|
21.11.25
|Zuversicht in London: FTSE 100 zum Handelsende stärker (finanzen.at)
Analysen zu Experian PLCmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Experian PLC
|38,60
|1,58%