Experian Aktie

Experian für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0KDZM / ISIN: GB00B19NLV48

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Lukrativer Experian-Einstieg? 22.07.2026 10:04:24

FTSE 100-Wert Experian-Aktie: So viel Verlust hätte ein Experian-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Experian-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Die Experian-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 30,64 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 32,633 Experian-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 21.07.2026 auf 27,00 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 881,09 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 11,89 Prozent abgenommen.

Zuletzt verbuchte Experian einen Börsenwert von 24,42 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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