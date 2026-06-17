Experian Aktie

Experian für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0KDZM / ISIN: GB00B19NLV48

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Experian-Investmentbeispiel 17.06.2026 10:04:19

FTSE 100-Wert Experian-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Experian von vor 3 Jahren bedeutet

Vor Jahren Experian-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Am 17.06.2023 wurde die Experian-Aktie an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 29,85 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in Experian-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 335,008 Experian-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8 569,51 GBP, da sich der Wert eines Experian-Anteils am 16.06.2026 auf 25,58 GBP belief. Damit hätte sich die Investition um 14,30 Prozent vermindert.

Alle Experian-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 22,88 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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