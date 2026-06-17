Experian Aktie
WKN DE: A0KDZM / ISIN: GB00B19NLV48
|Experian-Investmentbeispiel
|
17.06.2026 10:04:19
FTSE 100-Wert Experian-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Experian von vor 3 Jahren bedeutet
Am 17.06.2023 wurde die Experian-Aktie an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 29,85 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in Experian-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 335,008 Experian-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8 569,51 GBP, da sich der Wert eines Experian-Anteils am 16.06.2026 auf 25,58 GBP belief. Damit hätte sich die Investition um 14,30 Prozent vermindert.
Alle Experian-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 22,88 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Experian PLC
|
17.06.26
|FTSE 100-Wert Experian-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Experian von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
10.06.26
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
10.06.26
|Börse London in Grün: So performt der FTSE 100 am Mittwochnachmittag (finanzen.at)
|
10.06.26
|FTSE 100 aktuell: So bewegt sich der FTSE 100 mittags (finanzen.at)
|
10.06.26
|FTSE 100-Papier Experian-Aktie: So viel hätte eine Investition in Experian von vor einem Jahr gekostet (finanzen.at)
|
05.06.26
|Aufschläge in London: FTSE 100-Anleger greifen zu (finanzen.at)
|
04.06.26
|Freundlicher Handel in London: Letztendlich Pluszeichen im FTSE 100 (finanzen.at)
|
03.06.26
|FTSE 100-Wert Experian-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Experian von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)