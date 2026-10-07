Experian Aktie
WKN DE: A0KDZM / ISIN: GB00B19NLV48
|Experian-Investment im Blick
|
07.10.2026 10:03:42
FTSE 100-Wert Experian-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Experian von vor 3 Jahren bedeutet
Die Experian-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Experian-Papier bei 27,63 GBP. Bei einem 100-GBP-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 3,619 Experian-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 90,59 GBP, da sich der Wert eines Experian-Anteils am 06.10.2026 auf 25,03 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 9,41 Prozent verringert.
Jüngst verzeichnete Experian eine Marktkapitalisierung von 21,60 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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