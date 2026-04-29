Experian Aktie

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WKN DE: A0KDZM / ISIN: GB00B19NLV48

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Langfristige Anlage 29.04.2026 10:03:44

FTSE 100-Wert Experian-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Experian von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Experian-Investment verlieren können.

Vor 5 Jahren wurde das Experian-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Experian-Aktie bei 27,78 GBP. Bei einem Experian-Investment von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 36,003 Experian-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 961,09 GBP, da sich der Wert eines Experian-Papiers am 28.04.2026 auf 26,70 GBP belief. Damit hätte sich die Investition um 3,89 Prozent vermindert.

Der Experian-Wert an der Börse wurde auf 24,61 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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