FTSE 100-Wert Experian-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Experian von vor 5 Jahren eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Experian-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Experian-Aktie via Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 27,01 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in die Experian-Aktie investiert hätte, hätte er nun 370,185 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 9 550,78 GBP, da sich der Wert eines Experian-Papiers am 26.05.2026 auf 25,80 GBP belief. Mit einer Performance von -4,49 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Zuletzt ergab sich für Experian eine Börsenbewertung in Höhe von 23,18 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at