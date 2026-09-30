Experian Aktie
WKN DE: A0KDZM / ISIN: GB00B19NLV48
|Lohnende Experian-Anlage?
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30.09.2026 10:03:37
FTSE 100-Wert Experian-Aktie: So viel Verlust hätte eine Experian-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Experian-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 37,22 GBP wert. Bei einem 10 000-GBP-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 268,673 Experian-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Experian-Papiers auf 24,72 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 641,59 GBP wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 33,58 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Experian bezifferte sich zuletzt auf 22,11 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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