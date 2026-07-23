Experian Aktie
WKN DE: A0KDZM / ISIN: GB00B19NLV48
|Auszahlung an Anleger
|
23.07.2026 14:03:19
FTSE 100-Wert Experian-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Experian-Aktionäre freuen
Im Zuge der Hauptversammlung von FTSE 100-Papier Experian am 22.07.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2026 in Höhe von 0,52 GBP je Aktie beschlossen. Die Aktionärsvergütung vergrößerte sich damit im Vorjahresvergleich um 10,64 Prozent. Die Gesamtsumme der Dividendenzahlungen von Experian beträgt 441,76 Mio. GBP. Damit hat die Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 2,84 Prozent zugenommen.
Dividendenrenditeanpassung
Via London beendete der Experian-Anteilsschein den Tag der Hauptversammlung bei 27,24 GBP. Am heutigen Ex-Dividende-Tag von Experian wird der Experian-Titel mit Dividendenabschlag gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem Experian-Wertpapier optisch zu teils deutlichen Kursverlusten kommen. Die Dividendenausschüttung an die Experian-Anteilseigner erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2026 verzeichnet das Experian-Papier eine Dividendenrendite von 1,99 Prozent. Die Dividendenrendite verbesserte sich damit im Vergleich zum Vorjahr, als sie noch 1,33 Prozent betrug.
Aktienkursentwicklung im Verhältnis zu realer Rendite
Im Zeitraum von 1 Jahr verringerte sich Experian-Kurs via London um 31,54 Prozent. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die reale Rendite gemessen an einer Performance von -26,54 Prozent dennoch mehr zugenommen als der Aktienkurs.
Dividendenvorhersage von Experian
Für 2027 gehen FactSet-Analysten von einer Steigerung der Dividende auf 0,78 USD aus. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 2,10 Prozent zulegen.
Grunddaten von Dividenden-Titel Experian
Der Börsenwert des FTSE 100-Unternehmens Experian beläuft sich aktuell auf 23,861 Mrd. GBP. Dividenden-Aktie Experian besitzt aktuell ein KGV von 21,16. 2026 setzte Experian 6,302 Mrd. GBP um und erzielte ein EPS von 1,23 GBP.
Redaktion finanzen.at
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