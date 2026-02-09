Flutter Entertainment Aktie

Flutter Entertainment für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14RX5 / ISIN: IE00BWT6H894

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Flutter Entertainment-Anlage 09.02.2026 10:04:28

FTSE 100-Wert Flutter Entertainment-Aktie: Hätte sich eine Anlage in Flutter Entertainment von vor 3 Jahren gerechnet?

Anleger, die vor Jahren in Flutter Entertainment-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Flutter Entertainment-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren Flutter Entertainment-Anteile an diesem Tag 151,50 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Flutter Entertainment-Aktie investiert, befänden sich nun 0,660 Flutter Entertainment-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 100,68 USD, da sich der Wert einer Flutter Entertainment-Aktie am 06.02.2026 auf 152,53 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 0,68 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Flutter Entertainment belief sich zuletzt auf 26,75 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Flutter Entertainment

mehr Nachrichten