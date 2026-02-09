FTSE 100-Wert Flutter Entertainment-Aktie: Hätte sich eine Anlage in Flutter Entertainment von vor 3 Jahren gerechnet?

Anleger, die vor Jahren in Flutter Entertainment-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Flutter Entertainment-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren Flutter Entertainment-Anteile an diesem Tag 151,50 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Flutter Entertainment-Aktie investiert, befänden sich nun 0,660 Flutter Entertainment-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 100,68 USD, da sich der Wert einer Flutter Entertainment-Aktie am 06.02.2026 auf 152,53 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 0,68 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Flutter Entertainment belief sich zuletzt auf 26,75 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at