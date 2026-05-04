Flutter Entertainment Aktie

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WKN DE: A14RX5 / ISIN: IE00BWT6H894

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Flutter Entertainment-Anlage unter der Lupe 04.05.2026 10:03:41

FTSE 100-Wert Flutter Entertainment-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Flutter Entertainment-Investment von vor 3 Jahren verloren

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Flutter Entertainment-Einstiegs gewesen.

Die Flutter Entertainment-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 192,34 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Flutter Entertainment-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,520 Flutter Entertainment-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 106,13 USD gerechnet, wäre die Investition nun 55,18 USD wert. Damit wäre die Investition um 44,82 Prozent gesunken.

Alle Flutter Entertainment-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 18,49 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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