FTSE 100-Wert Flutter Entertainment-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Flutter Entertainment-Investment von vor einem Jahr verloren

Bei einem frühen Flutter Entertainment-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Flutter Entertainment-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 256,76 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 3,895 Flutter Entertainment-Aktien. Die gehaltenen Flutter Entertainment-Anteile wären am 02.01.2026 850,09 USD wert, da der Schlussstand 218,27 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 14,99 Prozent eingebüßt.

Alle Flutter Entertainment-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 38,24 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

