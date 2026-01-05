Flutter Entertainment Aktie
WKN DE: A14RX5 / ISIN: IE00BWT6H894
|Rentable Flutter Entertainment-Investition?
|
05.01.2026 10:03:53
FTSE 100-Wert Flutter Entertainment-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Flutter Entertainment-Investment von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Flutter Entertainment-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 256,76 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 3,895 Flutter Entertainment-Aktien. Die gehaltenen Flutter Entertainment-Anteile wären am 02.01.2026 850,09 USD wert, da der Schlussstand 218,27 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 14,99 Prozent eingebüßt.
Alle Flutter Entertainment-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 38,24 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Flutter Entertainmentmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Flutter Entertainment
|188,40
|1,67%
