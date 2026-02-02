Flutter Entertainment Aktie

Flutter Entertainment für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14RX5 / ISIN: IE00BWT6H894

Lukratives Flutter Entertainment-Investment? 02.02.2026 10:04:30

FTSE 100-Wert Flutter Entertainment-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Flutter Entertainment-Investment von vor einem Jahr verloren

Vor Jahren in Flutter Entertainment eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr wurde das Flutter Entertainment-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 266,97 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10 000 USD in die Flutter Entertainment-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 37,457 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 165,15 USD gerechnet, wäre die Investition nun 6 186,09 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 38,14 Prozent vermindert.

Alle Flutter Entertainment-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 28,95 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Flutter Entertainment 135,35 -2,03% Flutter Entertainment

Börse aktuell - Live Ticker

ATX gibt nach -- DAX fester -- Asiens Börsen rutschen am Montag letztlich ab
Während es am heimischen Aktienmarkt abwärts geht, tendiert der deutsche Leitindex zu leichten Aufschlägen. In Fernost ging es zum Wochenstart deutlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

