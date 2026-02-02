FTSE 100-Wert Flutter Entertainment-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Flutter Entertainment-Investment von vor einem Jahr verloren

Flutter Entertainment Aktie
Heute vor 1 Jahr wurde das Flutter Entertainment-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 266,97 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10 000 USD in die Flutter Entertainment-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 37,457 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 165,15 USD gerechnet, wäre die Investition nun 6 186,09 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 38,14 Prozent vermindert.
Alle Flutter Entertainment-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 28,95 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
