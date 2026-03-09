Flutter Entertainment Aktie
FTSE 100-Wert Flutter Entertainment-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Flutter Entertainment von vor 3 Jahren eingebracht
Die Flutter Entertainment-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Flutter Entertainment-Papier an diesem Tag bei 163,58 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 6,113 Flutter Entertainment-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Flutter Entertainment-Aktien wären am 06.03.2026 686,21 USD wert, da der Schlussstand 112,25 USD betrug. Aus 1 000 USD wurden somit 686,21 USD, was einer negativen Performance von 31,38 Prozent entspricht.
Der Flutter Entertainment-Wert an der Börse wurde auf 19,63 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
