WKN DE: A14RX5 / ISIN: IE00BWT6H894

Lukrative Flutter Entertainment-Anlage? 09.03.2026 10:03:48

FTSE 100-Wert Flutter Entertainment-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Flutter Entertainment von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Flutter Entertainment eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Die Flutter Entertainment-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Flutter Entertainment-Papier an diesem Tag bei 163,58 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 6,113 Flutter Entertainment-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Flutter Entertainment-Aktien wären am 06.03.2026 686,21 USD wert, da der Schlussstand 112,25 USD betrug. Aus 1 000 USD wurden somit 686,21 USD, was einer negativen Performance von 31,38 Prozent entspricht.

Der Flutter Entertainment-Wert an der Börse wurde auf 19,63 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

