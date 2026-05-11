FTSE 100-Wert Flutter Entertainment-Aktie: So viel Verlust hätte eine Flutter Entertainment-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor 5 Jahren wurde das Flutter Entertainment-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 190,51 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in Flutter Entertainment-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,249 Flutter Entertainment-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 531,16 USD, da sich der Wert einer Flutter Entertainment-Aktie am 08.05.2026 auf 101,19 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 46,88 Prozent abgenommen.

Flutter Entertainment markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 17,61 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at