FTSE 100-Wert Frasers Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Frasers Group von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Frasers Group eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 10 Jahren wurde das Frasers Group-Papier via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Frasers Group-Aktie an diesem Tag bei 4,25 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 23,524 Frasers Group-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 157,49 GBP, da sich der Wert eines Frasers Group-Anteils am 17.03.2026 auf 6,70 GBP belief. Damit hätte sich die Investition um 57,49 Prozent vermehrt.

Frasers Group wurde am Markt mit 2,89 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at