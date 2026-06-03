Frasers Group Aktie

Frasers Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MK5S / ISIN: GB00B1QH8P22

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Lohnender Frasers Group-Einstieg? 03.06.2026 10:03:41

FTSE 100-Wert Frasers Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Frasers Group von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Frasers Group-Investment gewesen.

Die Frasers Group-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Frasers Group-Aktie bei 5,78 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 1 731,602 Frasers Group-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 02.06.2026 12 692,64 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 7,33 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 26,93 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Frasers Group belief sich zuletzt auf 3,23 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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