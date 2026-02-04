Frasers Group Aktie
WKN DE: A0MK5S / ISIN: GB00B1QH8P22
|Lohnende Frasers Group-Investition?
|
04.02.2026 10:04:58
FTSE 100-Wert Frasers Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Frasers Group-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Am 04.02.2023 wurde die Frasers Group-Aktie via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 8,03 GBP wert. Wenn man vor 3 Jahren 100 GBP in die Frasers Group-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 12,453 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 03.02.2026 auf 6,97 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 86,80 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 13,20 Prozent.
Frasers Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,07 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
