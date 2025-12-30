Fresnillo Aktie

WKN DE: A0MVZE / ISIN: GB00B2QPKJ12

Langfristige Anlage 30.12.2025 16:03:58

FTSE 100-Wert Fresnillo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fresnillo-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Fresnillo eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurden Fresnillo-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 7,10 GBP. Wenn man vor 10 Jahren 10 000 GBP in die Fresnillo-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1 409,443 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 29.12.2025 gerechnet (31,94 GBP), wäre das Investment nun 45 017,62 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 350,18 Prozent erhöht.

Insgesamt war Fresnillo zuletzt 23,61 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

