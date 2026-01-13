Fresnillo Aktie

Fresnillo für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MVZE / ISIN: GB00B2QPKJ12

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentables Fresnillo-Investment? 13.01.2026 16:04:20

FTSE 100-Wert Fresnillo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fresnillo von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Fresnillo-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Die Fresnillo-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 9,49 GBP. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 GBP in die Fresnillo-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 10,537 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 393,47 GBP, da sich der Wert eines Fresnillo-Anteils am 12.01.2026 auf 37,34 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 293,47 Prozent vermehrt.

Am Markt war Fresnillo jüngst 25,85 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Fresnillo PLC

mehr Nachrichten