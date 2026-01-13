FTSE 100-Wert Fresnillo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fresnillo von vor 3 Jahren eingebracht

Die Fresnillo-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 9,49 GBP. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 GBP in die Fresnillo-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 10,537 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 393,47 GBP, da sich der Wert eines Fresnillo-Anteils am 12.01.2026 auf 37,34 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 293,47 Prozent vermehrt.

Am Markt war Fresnillo jüngst 25,85 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at