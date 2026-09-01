FTSE 100-Wert Fresnillo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fresnillo von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Fresnillo-Aktien gewesen.

Vor 5 Jahren wurde das Fresnillo-Papier an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 8,44 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 11,848 Fresnillo-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 31,70 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 375,59 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 275,59 Prozent zugenommen.

Insgesamt war Fresnillo zuletzt 23,35 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at