FTSE 100-Wert Fresnillo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fresnillo von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Fresnillo-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Fresnillo-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 25,92 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in das Fresnillo-Papier investiert hätte, befänden sich nun 3,858 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Fresnillo-Aktie auf 27,56 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 106,33 GBP wert. Das entspricht einem Plus von 6,33 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Fresnillo eine Börsenbewertung in Höhe von 20,30 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at