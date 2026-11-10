Fresnillo Aktie
WKN DE: A0MVZE / ISIN: GB00B2QPKJ12
|Fresnillo-Anlage
|
10.11.2026 16:03:50
FTSE 100-Wert Fresnillo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fresnillo von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse LSE Handel mit Fresnillo-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das Fresnillo-Papier bei 23,10 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 43,290 Fresnillo-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 141,99 GBP, da sich der Wert eines Fresnillo-Anteils am 09.11.2026 auf 26,38 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 14,20 Prozent vermehrt.
Fresnillo wurde jüngst mit einem Börsenwert von 18,53 Mrd. GBP gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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