FTSE 100-Wert Fresnillo-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Fresnillo-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Fresnillo-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit Fresnillo-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 9,03 GBP. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 GBP in die Fresnillo-Aktie investierten, hätten nun 110,692 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs auf 35,24 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 900,78 GBP wert. Damit hätte sich das Investment um 290,08 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Fresnillo belief sich zuletzt auf 26,44 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at