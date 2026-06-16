FTSE 100-Wert Fresnillo-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Fresnillo von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Fresnillo-Aktie Anlegern gebracht.

Am 16.06.2016 wurde das Fresnillo-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 12,33 GBP. Wer vor 10 Jahren 1 000 GBP in die Fresnillo-Aktie investiert hat, hat nun 81,103 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 595,30 GBP, da sich der Wert einer Fresnillo-Aktie am 15.06.2026 auf 32,00 GBP belief. Damit hätte sich das Investment um 159,53 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Fresnillo zuletzt 22,12 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at