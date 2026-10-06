FTSE 100-Wert Fresnillo-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Fresnillo von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Fresnillo-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 06.10.2016 wurden Fresnillo-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 16,14 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 619,579 Fresnillo-Aktien im Depot. Die gehaltenen Fresnillo-Anteile wären am 05.10.2026 16 988,85 GBP wert, da der Schlussstand 27,42 GBP betrug. Damit wäre die Investition 69,89 Prozent mehr wert.

Fresnillo erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 20,17 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at