Fresnillo Aktie
WKN DE: A0MVZE / ISIN: GB00B2QPKJ12
|Frühes Investment
|
02.06.2026 16:04:01
FTSE 100-Wert Fresnillo-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Fresnillo von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 02.06.2023 wurden Fresnillo-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 6,92 GBP. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 GBP in die Fresnillo-Aktie investierten, hätten nun 1 445,504 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Fresnillo-Aktie auf 32,42 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 46 863,26 GBP wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 368,63 Prozent gesteigert.
Der Fresnillo-Wert an der Börse wurde auf 24,21 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Fresnillo PLC
|
02.06.26
|FTSE 100-Wert Fresnillo-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Fresnillo von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
02.06.26
|Börse London in Grün: FTSE 100 im Plus (finanzen.at)
|
02.06.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 notiert zum Start im Plus (finanzen.at)
|
01.06.26
|Schwacher Handel: FTSE 100 beginnt die Montagssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
29.05.26
|Zuversicht in London: FTSE 100 verbucht zum Start des Freitagshandels Gewinne (finanzen.at)
|
28.05.26
|LSE-Handel FTSE 100 nachmittags schwächer (finanzen.at)
|
28.05.26