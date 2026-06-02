FTSE 100-Wert Fresnillo-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Fresnillo von vor 3 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Fresnillo-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 02.06.2023 wurden Fresnillo-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 6,92 GBP. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 GBP in die Fresnillo-Aktie investierten, hätten nun 1 445,504 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Fresnillo-Aktie auf 32,42 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 46 863,26 GBP wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 368,63 Prozent gesteigert.

Der Fresnillo-Wert an der Börse wurde auf 24,21 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at