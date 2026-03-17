Fresnillo Aktie

Fresnillo für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MVZE / ISIN: GB00B2QPKJ12

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Frühes Investment 17.03.2026 16:04:01

FTSE 100-Wert Fresnillo-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Fresnillo von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Fresnillo-Aktien gewesen.

Vor 5 Jahren wurde das Fresnillo-Papier an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 9,43 GBP wert. Bei einer 100-GBP-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 10,609 Fresnillo-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 363,67 GBP, da sich der Wert eines Fresnillo-Anteils am 16.03.2026 auf 34,28 GBP belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 263,67 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Fresnillo bezifferte sich zuletzt auf 25,27 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Fresnillo PLC

mehr Nachrichten