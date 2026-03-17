Fresnillo Aktie
WKN DE: A0MVZE / ISIN: GB00B2QPKJ12
|Frühes Investment
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17.03.2026 16:04:01
FTSE 100-Wert Fresnillo-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Fresnillo von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurde das Fresnillo-Papier an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 9,43 GBP wert. Bei einer 100-GBP-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 10,609 Fresnillo-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 363,67 GBP, da sich der Wert eines Fresnillo-Anteils am 16.03.2026 auf 34,28 GBP belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 263,67 Prozent zugenommen.
Die Marktkapitalisierung von Fresnillo bezifferte sich zuletzt auf 25,27 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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