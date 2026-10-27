FTSE 100-Wert Fresnillo-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Fresnillo von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren fand via Börse LSE Handel mit der Fresnillo-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 8,70 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1 149,227 Fresnillo-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 27 098,78 GBP, da sich der Wert eines Fresnillo-Papiers am 26.10.2026 auf 23,58 GBP belief. Damit hätte sich das Investment um 170,99 Prozent vermehrt.

Fresnillo wurde am Markt mit 17,35 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at