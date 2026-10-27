Fresnillo Aktie
WKN DE: A0MVZE / ISIN: GB00B2QPKJ12
|Fresnillo-Anlage
|
27.10.2026 16:04:15
FTSE 100-Wert Fresnillo-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Fresnillo von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand via Börse LSE Handel mit der Fresnillo-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 8,70 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1 149,227 Fresnillo-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 27 098,78 GBP, da sich der Wert eines Fresnillo-Papiers am 26.10.2026 auf 23,58 GBP belief. Damit hätte sich das Investment um 170,99 Prozent vermehrt.
Fresnillo wurde am Markt mit 17,35 Mrd. GBP bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Fresnillo PLC
|
27.10.26
|FTSE 100-Wert Fresnillo-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Fresnillo von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
26.10.26
|Freundlicher Handel: FTSE 100 verbucht zum Start des Montagshandels Gewinne (finanzen.at)
|
23.10.26
|Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 fällt zum Handelsende (finanzen.at)
|
22.10.26
|Schwacher Handel: FTSE 100 verliert zum Handelsende (finanzen.at)
|
22.10.26
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
22.10.26
|Handel in London: FTSE 100 am Mittag in der Verlustzone (finanzen.at)
|
22.10.26
|Handel in London: FTSE 100 legt zum Start den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
21.10.26
|Aufschläge in London: FTSE 100 letztendlich mit Zuschlägen (finanzen.at)
Analysen zu Fresnillo PLC
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Fresnillo PLC
|29,14
|3,63%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut: ATX schließt deutlich im Plus -- DAX letztlich fester -- Wall Street beendet Handel uneins -- Börsen in Fernost letztlich uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten klare Gewinne. Der US-Leitindex bewegte sich kaum. Asiens Börsen wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.