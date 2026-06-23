FTSE 100-Wert Fresnillo-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Fresnillo von vor einem Jahr abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Fresnillo-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse LSE Handel mit dem Fresnillo-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 14,43 GBP. Bei einem Fresnillo-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 693,001 Fresnillo-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 20 845,46 GBP, da sich der Wert eines Fresnillo-Papiers am 22.06.2026 auf 30,08 GBP belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 108,45 Prozent zugenommen.

Zuletzt ergab sich für Fresnillo eine Börsenbewertung in Höhe von 21,87 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at