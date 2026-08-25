Fresnillo Aktie

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WKN DE: A0MVZE / ISIN: GB00B2QPKJ12

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Lohnende Fresnillo-Anlage? 25.08.2026 16:03:38

FTSE 100-Wert Fresnillo-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Fresnillo-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren Fresnillo-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 3 Jahren wurden Fresnillo-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Fresnillo-Aktie betrug an diesem Tag 5,49 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1 820,167 Fresnillo-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Fresnillo-Aktie auf 32,00 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 58 245,36 GBP wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 482,45 Prozent gesteigert.

Alle Fresnillo-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 23,73 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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