Fresnillo Aktie
WKN DE: A0MVZE / ISIN: GB00B2QPKJ12
|Lohnende Fresnillo-Anlage?
|
25.08.2026 16:03:38
FTSE 100-Wert Fresnillo-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Fresnillo-Investment von vor 3 Jahren verdient
Vor 3 Jahren wurden Fresnillo-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Fresnillo-Aktie betrug an diesem Tag 5,49 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1 820,167 Fresnillo-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Fresnillo-Aktie auf 32,00 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 58 245,36 GBP wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 482,45 Prozent gesteigert.
Alle Fresnillo-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 23,73 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Fresnillo PLC
|
26.08.26
|Handel in London: FTSE 100 präsentiert sich schwächer (finanzen.at)
|
25.08.26
|FTSE 100-Wert Fresnillo-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Fresnillo-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
25.08.26
|Gewinne in London: FTSE 100 beginnt Dienstagshandel im Plus (finanzen.at)
|
24.08.26
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
21.08.26
|LSE-Handel: FTSE 100-Börsianer greifen mittags zu (finanzen.at)
|
21.08.26
|Zuversicht in London: Zum Start des Freitagshandels Pluszeichen im FTSE 100 (finanzen.at)
|
20.08.26
|Aufschläge in London: FTSE 100 zum Ende des Donnerstagshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
20.08.26
|Börse London: FTSE 100 zeigt sich am Nachmittag leichter (finanzen.at)
Analysen zu Fresnillo PLC
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Fresnillo PLC
|36,62
|-0,27%