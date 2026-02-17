FTSE 100-Wert Fresnillo-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Fresnillo-Investment von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in Fresnillo eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Fresnillo-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 10,02 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in das Fresnillo-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 997,656 Fresnillo-Anteilen. Die gehaltenen Fresnillo-Anteile wären am 16.02.2026 38 050,58 GBP wert, da der Schlussstand 38,14 GBP betrug. Damit wäre die Investition 280,51 Prozent mehr wert.

Fresnillo wurde am Markt mit 28,24 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at