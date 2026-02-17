Fresnillo Aktie

Fresnillo für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MVZE / ISIN: GB00B2QPKJ12

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentabler Fresnillo-Einstieg? 17.02.2026 16:03:58

FTSE 100-Wert Fresnillo-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Fresnillo-Investment von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in Fresnillo eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Fresnillo-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 10,02 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in das Fresnillo-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 997,656 Fresnillo-Anteilen. Die gehaltenen Fresnillo-Anteile wären am 16.02.2026 38 050,58 GBP wert, da der Schlussstand 38,14 GBP betrug. Damit wäre die Investition 280,51 Prozent mehr wert.

Fresnillo wurde am Markt mit 28,24 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Fresnillo PLC

mehr Nachrichten