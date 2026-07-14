Fresnillo Aktie

Fresnillo für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MVZE / ISIN: GB00B2QPKJ12

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Performance unter der Lupe 14.07.2026 16:03:59

FTSE 100-Wert Fresnillo-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Fresnillo von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren Fresnillo-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurde das Fresnillo-Papier an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Fresnillo-Aktie betrug an diesem Tag 19,07 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 524,384 Fresnillo-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Fresnillo-Papiers auf 25,59 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 418,98 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 34,19 Prozent vermehrt.

Fresnillo war somit zuletzt am Markt 19,45 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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