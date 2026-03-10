Fresnillo Aktie

WKN DE: A0MVZE / ISIN: GB00B2QPKJ12

Rentables Fresnillo-Investment? 10.03.2026 16:03:59

FTSE 100-Wert Fresnillo-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Fresnillo von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren Fresnillo-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Am 10.03.2023 wurde das Fresnillo-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 7,22 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1 384,658 Fresnillo-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 48 573,80 GBP, da sich der Wert einer Fresnillo-Aktie am 09.03.2026 auf 35,08 GBP belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 385,74 Prozent angewachsen.

Fresnillo markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 25,84 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

