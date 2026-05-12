Fresnillo Aktie

Fresnillo für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MVZE / ISIN: GB00B2QPKJ12

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Fresnillo-Performance 12.05.2026 16:04:01

FTSE 100-Wert Fresnillo-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Fresnillo von vor 5 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen Fresnillo-Investment verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Fresnillo-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Fresnillo-Papier an diesem Tag 9,12 GBP wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1 096,431 Fresnillo-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 40 546,02 GBP, da sich der Wert eines Fresnillo-Anteils am 11.05.2026 auf 36,98 GBP belief. Damit hätte sich die Investition um 305,46 Prozent vermehrt.

Alle Fresnillo-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 26,34 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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