Fresnillo Aktie
WKN DE: A0MVZE / ISIN: GB00B2QPKJ12
|Fresnillo-Anlage
|
07.07.2026 16:04:01
FTSE 100-Wert Fresnillo-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Fresnillo von vor 5 Jahren verdient
Vor 5 Jahren wurden Fresnillo-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Fresnillo-Aktie bei 8,24 GBP. Wer vor 5 Jahren 1 000 GBP in die Fresnillo-Aktie investiert hat, hat nun 121,427 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Fresnillo-Aktie auf 28,52 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 463,10 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 246,31 Prozent vermehrt.
Fresnillo war somit zuletzt am Markt 21,56 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Fresnillo PLC
|
07.07.26
|Gute Stimmung in London: FTSE 100 beendet den Handel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
07.07.26
|FTSE 100-Wert Fresnillo-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Fresnillo von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
07.07.26
|Freundlicher Handel: So entwickelt sich der FTSE 100 nachmittags (finanzen.at)
|
07.07.26
|Freundlicher Handel: Anleger lassen FTSE 100 am Mittag steigen (finanzen.at)
|
07.07.26