Fresnillo Aktie

Fresnillo für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MVZE / ISIN: GB00B2QPKJ12

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Fresnillo-Anlage 07.07.2026 16:04:01

FTSE 100-Wert Fresnillo-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Fresnillo von vor 5 Jahren verdient

Investoren, die vor Jahren in Fresnillo-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurden Fresnillo-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Fresnillo-Aktie bei 8,24 GBP. Wer vor 5 Jahren 1 000 GBP in die Fresnillo-Aktie investiert hat, hat nun 121,427 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Fresnillo-Aktie auf 28,52 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 463,10 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 246,31 Prozent vermehrt.

Fresnillo war somit zuletzt am Markt 21,56 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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