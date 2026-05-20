FTSE 100-Wert Fresnillo-Aktie: Über diese Dividende können sich Fresnillo-Anleger freuen

Im Rahmen der Hauptversammlung von FTSE 100-Wert Fresnillo am 19.05.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 0,95 GBP je Aktie beschlossen. Die Aktionärsvergütung vergrößerte sich damit im Vorjahresvergleich um 280,00 Prozent. 496,49 Mio. GBP werden somit insgesamt an Anleger ausgezahlt. Die Gesamtausschüttung erhöhte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 711,79 Prozent.

Fresnillo-Dividenden-Rendite

Die Fresnillo-Aktie beendete den Tag der Hauptversammlung via London bei 31,93 GBP. Heute ist der Ex-Dividende-Tag von Fresnillo, demnach wird der Fresnillo-Titel mit Dividendenabschlag gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem Fresnillo-Papier optisch zu teils deutlichen Kursverlusten kommen. Die Dividendenausschüttung an die Fresnillo-Aktionäre erfolgt kurze Zeit später. Die Fresnillo-Dividendenrendite für 2025 beträgt 2,86 Prozent. Somit verringerte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr. Damals betrug sie noch 3,97 Prozent.

Kursentwicklung im Verhältnis zu tatsächlicher Rendite

Innerhalb von 5 Jahren hat der Aktienkurs von Fresnillo via London 263,20 Prozent an Wert gewonnen. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 400,15 Prozent stärker zugenommen als der Fresnillo-Kurs.

Dividendenschätzung von Fresnillo

Für 2026 sehen FactSet-Analysten eine Erhöhung der Dividende auf 1,98 USD voraus. Somit würde sich die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 4,57 Prozent steigern.

Fresnillo-Basisdaten

Die Marktkapitalisierung des FTSE 100-Unternehmens Fresnillo beläuft sich aktuell auf 24,541 Mrd. GBP. Das Fresnillo-Kurs-Gewinn-Verhältnis beläuft sich aktuell auf 23,39. Der Umsatz von Fresnillo betrug in 2025 3,424 Mrd. GBP. Der Gewinn je Aktie belief sich derweil auf 1,43 GBP.

Redaktion finanzen.at