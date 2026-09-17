Games Workshop Group Aktie
WKN: 900512 / ISIN: GB0003718474
|Ausschüttung an Anleger
|
17.09.2026 14:03:19
FTSE 100-Wert Games Workshop Group-Aktie: Games Workshop Group-Aktionäre erhalten weniger Dividende
Im Rahmen der Hauptversammlung von FTSE 100-Titel Games Workshop Group am 16.09.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2026 in Höhe von 4,85 GBP je Aktie vereinbart. Damit wurde die Games Workshop Group-Dividende im Vorjahresvergleich um 6,73 Prozent gesenkt. Die Gesamtausschüttung von Games Workshop Group beträgt 160,10 Mio. GBP. So schrumpfte die Games Workshop Group- Gesamtausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 6,59 Prozent.
Dividendenrenditeanpassung
Am Tag der Hauptversammlung ging der Games Workshop Group-Anteilsschein via London bei einem Wert von 177,20 GBP aus dem Geschäft. Heute wird das Games Workshop Group-Wertpapier Ex-Dividende gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei der Games Workshop Group-Aktie optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenauszahlung an die Anleger. Games Workshop Group verzeichnet für das Jahr 2026 eine Dividendenrendite von 2,44 Prozent. Somit verringerte sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 3,39 Prozent.
Games Workshop Group-Aktienkurs verglichen mit realer Rendite
Innerhalb von 3 Jahren hat sich der Games Workshop Group-Kurs via London 62,12 Prozent nach oben entwickelt. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einer Steigerung von 71,31 Prozent besser entwickelt als der Games Workshop Group-Kurs.
Games Workshop Group- Dividendenschätzung
Für das Jahr 2027 sehen FactSet-Experten eine Steigerung der Dividende auf 5,27 GBP voraus. Somit würde die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 2,97 Prozent ansteigen.
Schlüsseldaten von Games Workshop Group
Der Börsenwert des FTSE 100-Unternehmens Games Workshop Group steht aktuell bei 5,861 Mrd. GBP. Das Games Workshop Group-Kurs-Gewinn-Verhältnis beläuft sich aktuell auf 31,83. Im Jahr 2026 erwirtschaftete Games Workshop Group einen Umsatz von 659,700 Mio.GBP sowie einen Gewinn je Aktie von 6,24 GBP.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Games Workshop Group PLC
|
16.09.26
|FTSE 100-Papier Games Workshop Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Games Workshop Group von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
16.09.26
|Freundlicher Handel in London: FTSE 100 zum Start des Mittwochshandels auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
11.09.26
|Freundlicher Handel: FTSE 100 am Freitagmittag fester (finanzen.at)
|
09.09.26
|Mittwochshandel in London: FTSE 100 am Mittag leichter (finanzen.at)
|
09.09.26
|FTSE 100-Titel Games Workshop Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Games Workshop Group von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
08.09.26
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 bewegt sich im Plus (finanzen.at)
|
02.09.26
|FTSE 100-Papier Games Workshop Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Games Workshop Group-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
27.08.26
|Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 präsentiert sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
Analysen zu Games Workshop Group PLC
Aktien in diesem Artikel
|Games Workshop Group PLC
|207,80
|1,07%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFed hebt Leitzinsen an: US-Börsen im Plus -- ATX und DAX gehen deutlich fester aus dem Handel -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zogen am Donnerstag an. An der Wall Street sind steigende Kurse zu sehen. In Fernost waren die Börsen uneinheitlich unterwegs.