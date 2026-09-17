FTSE 100-Wert Games Workshop Group-Aktie: Games Workshop Group-Aktionäre erhalten weniger Dividende

Im Rahmen der Hauptversammlung von FTSE 100-Titel Games Workshop Group am 16.09.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2026 in Höhe von 4,85 GBP je Aktie vereinbart. Damit wurde die Games Workshop Group-Dividende im Vorjahresvergleich um 6,73 Prozent gesenkt. Die Gesamtausschüttung von Games Workshop Group beträgt 160,10 Mio. GBP. So schrumpfte die Games Workshop Group- Gesamtausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 6,59 Prozent.

Dividendenrenditeanpassung

Am Tag der Hauptversammlung ging der Games Workshop Group-Anteilsschein via London bei einem Wert von 177,20 GBP aus dem Geschäft. Heute wird das Games Workshop Group-Wertpapier Ex-Dividende gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei der Games Workshop Group-Aktie optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenauszahlung an die Anleger. Games Workshop Group verzeichnet für das Jahr 2026 eine Dividendenrendite von 2,44 Prozent. Somit verringerte sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 3,39 Prozent.

Games Workshop Group-Aktienkurs verglichen mit realer Rendite

Innerhalb von 3 Jahren hat sich der Games Workshop Group-Kurs via London 62,12 Prozent nach oben entwickelt. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einer Steigerung von 71,31 Prozent besser entwickelt als der Games Workshop Group-Kurs.

Games Workshop Group- Dividendenschätzung

Für das Jahr 2027 sehen FactSet-Experten eine Steigerung der Dividende auf 5,27 GBP voraus. Somit würde die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 2,97 Prozent ansteigen.

Schlüsseldaten von Games Workshop Group

Der Börsenwert des FTSE 100-Unternehmens Games Workshop Group steht aktuell bei 5,861 Mrd. GBP. Das Games Workshop Group-Kurs-Gewinn-Verhältnis beläuft sich aktuell auf 31,83. Im Jahr 2026 erwirtschaftete Games Workshop Group einen Umsatz von 659,700 Mio.GBP sowie einen Gewinn je Aktie von 6,24 GBP.

Redaktion finanzen.at