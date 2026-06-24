Games Workshop Group Aktie
WKN: 900512 / ISIN: GB0003718474
|Langfristige Anlage
|
24.06.2026 10:03:49
FTSE 100-Wert Games Workshop Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Games Workshop Group-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurde das Games Workshop Group-Papier via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 159,00 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Games Workshop Group-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,629 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 203,40 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 127,92 GBP wert. Mit einer Performance von +27,92 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von Games Workshop Group bezifferte sich zuletzt auf 6,70 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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