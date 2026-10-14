FTSE 100-Wert Games Workshop Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Games Workshop Group von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Games Workshop Group-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde die Games Workshop Group-Aktie via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 144,90 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die Games Workshop Group-Aktie investiert hätte, hätte er nun 6,901 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 142,17 GBP, da sich der Wert eines Games Workshop Group-Papiers am 13.10.2026 auf 165,50 GBP belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 14,22 Prozent angezogen.

Games Workshop Group wurde am Markt mit 5,47 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at