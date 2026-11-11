FTSE 100-Wert Games Workshop Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Games Workshop Group von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Games Workshop Group-Investment verdienen können.

Die Games Workshop Group-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Games Workshop Group-Papier an diesem Tag bei 154,00 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 64,935 Games Workshop Group-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 10.11.2026 auf 164,50 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 681,82 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 6,82 Prozent zugenommen.

Games Workshop Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 5,47 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at